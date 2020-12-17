Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.17
89.75
89.46
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.30
90.13
Индексы и котировки Brent
51.70
–0.21 Золото
1880.96
+0.32 РТС
1400.05
+0.69
Динамика валют
EUR / USD
17.12
1.2241
+0.0140
02.12
1.2102
14.12
06.12
22.11

Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Курс доллара упал до 73,09 рубля
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в четверг, 17 декабря, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 26 копеек — до 73,09 рубля.
Курс евро снизился на 4 копейки и составил 89,35 рубля.
Видео дня. Новые правила получения налогового вычета по ипотеке
RT на русском: последние новости
В РАКИБ спрогнозировали дальнейший рост цены на биткоин В РАКИБ спрогнозировали дальнейший рост цены на биткоин Цена биткоина обновила исторический максимум Цена биткоина обновила исторический максимум Рубль снижается к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение