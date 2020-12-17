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Цена биткоина побила новый исторический рекорд 

РИА Новости 1 час назад
Биткоин в четверг дорожает более чем на 19% — стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 23 тысяч долларов, побив третий за последние сутки исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.12 мск биткоин дорожал на 19,42% — до 23 159 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 19,05%, до 23 200 долларов.
Биткоин снова возвращается к рекордным максимумам
На долю биткоина приходится примерно 65,6% всего глобального рынка криптовалют.
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