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Акции «Газпрома» выросли почти на 3% на заявлении Путина о «Северном потоке — 2» 

ТАСС 1 час назад
Акции «Газпрома» выросли после слов Путина о «Севпотоке-2»
Фото: РИА Новости
Акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 2,89% и в моменте достигали отметки 212,16 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:17 мск.
Ценные бумаги компании выросли на фоне заявления президента Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции о том, что "Северный поток — 2" практически достроен.
По состоянию на 14:40 мск цена акций достигала 214 руб. за акцию, что на 3,78% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.
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Рынки , Компании , Владимир Путин , Газпром , Московская биржа
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