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Эксперт рассказал, когда евро будет выгоднее доллара 

Прайм 2 часа назад
Когда евро будет выгоднее доллара?
Фото: © РИА Новости. Павел Бедняков
Динамика евро на протяжении последних лет показывает, что его укрепление относительно доллара всегда носит временный характер. Нет никаких фундаментальных оснований к тому, чтобы этот тренд продолжался — доллар будет ослабевать и укрепляться впоследствии, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Доллар все равно остается главной резервной валютой мира, в которой совершается 80% торговых сделок. Бывают периоды, когда евро становится более выгодной валютой для вложений. Например, на днях курс евро к доллару впервые за 2,5 года преодолел отметку 1,22, но это краткосрочная история, воспользоваться которой можно в моменте, не рассчитывая на долгосрочную прибыль.

"Пара доллар-евро постоянно движется таким образом, что, когда одна валюта ослабевает, другая укрепляется. В долгосрочной перспективе, несмотря на временное снижение доллара к евро, европейская валюта также имеет тенденции к ослаблению", — отметил эксперт.

По его словам, самая правильная стратегия для инвестирования и сохранения средств от девальвации (если они в рублях) будет заключаться в том, чтобы создавать мультивалютную корзину. "По 25% средств стоит держать в долларах и евро, по 10-15% — в швейцарских франках, японской иене, китайском юане, часть денег нужно хранить в национальной валюте (в рублях) на непредвиденные нужды", — заключил Иванов.
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Рынки , Дмитрий Иванов
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