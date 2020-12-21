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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Курс доллара вырос до 74,02 рубля на открытии торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в понедельник, 21 декабря, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 67 копеек — до 74,02 рубля.
Курс евро увеличился на 52 копейки и составил 90,32 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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