Нефть дорожает более чем на 2% 

Мировые цены на нефть растут более чем на 2% в среду вечером на фоне публикации еженедельных данных минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.05 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,36% — до 51,26 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 2,38%, до 48,14 доллара за баррель. Утром и днем нефть дешевела.

Рост цен на нефть заметно ускорился после публикации данных минэнерго США, согласно которым запасы бензина в стране снизились за неделю на 1,1 миллиона баррелей, до 237,8 миллиона баррелей при прогнозе роста показателя на 1,21 миллиона баррелей.

В то же время запасы дистилляторов снизились на 2,3 миллиона баррелей, до 148,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что показатель снизится на 0,9 миллиона баррелей.

"В целом отчет показывает, что спрос улучшается. Это отражение того, что рынок становится более сбалансированным", — считает аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Тем временем, рынки обратили внимание и на статистику компании Baker Hughes. Согласно данным компании, за неделю, завершившуюся 23 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на одну, до 264 агрегатов.