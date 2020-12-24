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В Saxo Bank предсказали падение цен на нефть 

Лера Букина 1 час назад
В Saxo Bank ожидают падения цен на нефть на 10%
Фото: ТАСС
Существуют опасения, что из-за возникновения более заразного штамма коронавируса и его последствий ожидается падение нефтяных цен на 10%. Такое мнение выразил глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен, сообщает ТАСС.
По его словам, несмотря на ожидаемый в 2021 году рост цен на нефть, краткосрочная перспектива для «черного золота» ухудшилась.
Хансен считает, что достигнутая отметка $51–52 за баррель станет текущим максимумом из-за отсутствия факторов для роста, в частности, стабильного растущего спроса.
Хансен указал на то, что цена на нефть марки Brent может откатиться на 10%, до $46 за баррель, прежде чем найдет поддержку. В то же время он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе рынок поддержат новости о начале массовой вакцинации от COVID-19.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Всемирный банк в 2021 году ожидает роста цен на нефть с $41 до $44 за баррель, а в 2022 году — до $50. Отмечается, что наибольший риск для цен — длительность пандемии и скорость распространения вакцины от COVID-19.
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Рынки , Saxo Bank , Всемирный Банк , ИТАР-ТАСС
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