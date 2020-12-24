В Saxo Bank ожидают падения цен на нефть на 10%

Существуют опасения, что из-за возникновения более заразного штамма коронавируса и его последствий ожидается падение нефтяных цен на 10%. Такое мнение выразил глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен сообщает ТАСС.

По его словам, несмотря на ожидаемый в 2021 году рост цен на нефть, краткосрочная перспектива для «черного золота» ухудшилась.

Хансен считает, что достигнутая отметка $51–52 за баррель станет текущим максимумом из-за отсутствия факторов для роста, в частности, стабильного растущего спроса.

Хансен указал на то, что цена на нефть марки Brent может откатиться на 10%, до $46 за баррель, прежде чем найдет поддержку. В то же время он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе рынок поддержат новости о начале массовой вакцинации от COVID-19.