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Курс рубля обвалится в конце года 

Артём Кульша 2 часа назад
Экономист предсказал падение курса рубля в конце года
Фото: ТАСС
До конца года рубль подешевеет по отношению к доллару и евро. Об этом руководитель аналитического департамента компании Amarkets Артем Деев заявил «Свободой прессе».
По его словам, в настоящее время рубль дешевеет вслед за падением мировых бирж на фоне обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании и ограничения международного авиасообщения со страной по этой причине. Также на курсе российской валюты отражается снижение стоимости нефти и вероятность введения новых санкций против России со стороны США.

«До конца года можно ждать доллар по 80 рублей, а евро — по 94-95 рублей. Рубль, который укреплялся вместе с другими валютами развивающихся стран начиная с ноября, потеряет свой рост», — высказал мнение Деев.

На сегодня, как сообщал «Рамблер», Центральный банк установил официальный курс доллара в размере 74,8 рубля, евро — 91,3 рубля.
В ноябре банк Credit Suisse представил исследование, в котором выразил уверенность, что большая часть лежащих в основе ослабления рубля факторов носят временный характер, а по таким фундаментальным показателям, как экономический рост, реальные процентные ставки и размер счета текущих операций, рубль недооценен.
В кредитной организации высказали мнение, что к концу года в случае отсутствия геополитических сюрпризов курс российской валюты может увеличиться до 70-72 рублей за доллар с сохранением положительной динамики.
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Рынки , Артем Деев , Центральный банк России
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