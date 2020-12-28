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Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты 

РИА Новости 2 часа назад
Эксперт: Китай первым введет цифровую валюту
Фото: РИА Новости
Руководитель отдела цифровых активов швейцарского онлайн-банка Swissquote Крис Томас считает безопасной инвестиционной стратегией на рынке криптовалют в 2021 году покупку и хранение небольшого портфеля биткоинов и криптовалюты Ethereum.

"Что касается инвестиций в криптоактивы, лично я считаю, что "безопасная инвестиционная стратегия" заключается в покупке и хранении небольшого портфеля Ethereum и биткоинов. Эти проекты почти наверняка будут существовать и через определенное количество лет, кроме того, спрос и предложение на эти активы должны способствовать значительному увеличению их стоимости", — сказал Томас РИА Новости.

Говоря о перспективах цифровых денег в 2021 году, он напомнил, что центробанки нескольких стран тестируют цифровую валюту. Томас отметил, что Китай уже провел проверку соответствующей концепции в нескольких городах.

"Вероятно, Китай станет одной из первых стран, которая введет цифровую валюту — цифровой юань — возможно, в конце 2021 года", — сказал представитель Swissquote.

По его словам, Швеция может стать первой европейской страной, которая выпустит цифровую крону, учитывая, что население уже знакомо с цифровыми деньгами, уровень принятия таких денег там самый высокий в мире и составляет около 100%.
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Рынки , Крис Томас , РИА Новости
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