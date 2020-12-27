В Минфине рассказали, как фальшивое золото попадает к ювелирам

Продажа ювелирных изделий сомнительного качества создает большие проблемы для российского рынка, причем основной поток "позолоченной меди" поступает в страну через открытые границы со странами-партнерами по ЕАЭС , с которыми у России действует соглашение о взаимном признании клейм, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев

"Продажа изделий с фальшивым клеймом, так называемый вброс, — колоссальная проблема российского рынка, да и не только российского. Это изделия сомнительного качества: не золото, а позолоченная медь, серебро или железо. То же самое с камнями: по разным оценкам, чуть ли не 20% бриллиантов, которые продаются на нашем рынке, на самом деле являются искусственными. Может быть, для кого-то и нет разницы, но с другой стороны, когда человек покупает натуральный бриллиант, он хочет получить именно его, а не искусственный камень", — сказал Моисеев.

При этом, по его словам, на долю импортных изделий из золота в России официально сейчас приходится всего около 2%.

"Огромное количество контрафакта сейчас попадает на наш рынок через открытые границы со странами-партнерами по ЕАЭС. Изделия сомнительного качества везут нелегально в карманах, в багажниках и так далее, там может стоять совершенно любое клеймо", — рассказал он.

Замминистра напомнил, что действующее между странами соглашение о взаимном признании клейм позволяет государству-члену союза ввести требование о наличии электронной маркировки ювелирных изделий и не допускать на свой рынок товары без такой маркировки. "Мы этим правом планируем пользоваться", — заявил он.

Россия планирует полномасштабный запуск системы маркировки уже с 1 января 2021 года. С 1 декабря текущего года к ней уже начали подключаться предприниматели, а с 1 июля следующего года она станет обязательной для всех участников рынка.

Моисеев заверил, что у добросовестных импортеров проблем из-за этого не возникнет: на пунктах ввоза и вывоза драгоценных металлов и камней в России уже есть специальные посты Пробирной палаты, где изделия будут маркироваться до их поступления в продажу.