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Россиян предостерегли от покупки декабрьской красной икры 

Майк Габриелян 3 часа назад
Россиян предостерегли от покупки декабрьской красной икры
Фото: РИА Новости
Директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева предупредила об опасности декабрьской красной икры. Об этом сообщает «Прайм».

«При покупке красной икры в жестяной банке следует проверить дату изготовления продукта», — сказала эксперт.

По ее словам, самая лучшая икра изготовлена в сезоны вылова — с середины мая по конец октября.
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Икра, изготовленная в декабре, была предварительно заморожена и не отличается качеством.
Буслаева посоветовала икру с маркировкой ГОСТ, изготовленную на Камчатке и Сахалине. При этом надо помнить, что на производстве номер на банке выбивают наружу, а не внутрь.
Икру часто поделывают — ее могут смешать с икрой более дешевых видов или добавить «икру» из растительного сырья. Также в некачественном продукте может содержаться запрещенный в России консервант — уротропин. Его используют браконьеры.
Ранее «Рамблер» сообщал, что москвичи выстроились в очереди за красной икрой.
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