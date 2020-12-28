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Доллар дешевеет на волне рисковых настроений 

Прайм и ещё 4 28 декабря 2020
Доллар дешевеет на волне рисковых настроений
Фото: РИА Новости
Курс доллара во вторник вечером продолжает дешеветь к другим основным мировым валютам на общем усилении аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.49 мск курс евро к доллару рос до 1,2266 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2214 доллара, курс доллара к иене опускался до 103,55 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,78 иены. Курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,3507 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3449 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,42%, до 89,96 пункта.
Курс доллара во вторник вечером продолжает снижаться по отношению к другим валютам, поскольку принятие в США мер поддержки экономики побуждает инвесторов к покупкам более рисковых активов.
В ночь на вторник палата представителей конгресса США проголосовала за затребованное президентом страны Дональдом Трампом увеличение компенсаций в связи с коронавирусом до 2 тысяч долларов на человека вместо предусмотренных утвержденным ранее пакетом экономической помощи 600 долларов. Это произошло после того, как в воскресенье после многодневной задержки Трамп подписал утвержденный конгрессом пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов. Президент заявил, что требует от обеих палат конгресса увеличить размер выплат до 2 тысяч долларов на человека.
По мнению аналитиков, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, доллар может столкнуться с дальнейшим ослаблением, если инфляция в США вырастет. По словам главы отдела валютной стратегии Saxo Bank Джона Харди (John Hardy), восстановление экономики после внедрения вакцин в ближайшие месяцы и увеличение личных расходов может вызвать "всплеск инфляционного давления".
Тем временем европейская валюта и фунт поддерживаются также оптимизмом вокруг торговой сделки между ЕС и Великобританией, которая позволила избежать Brexit без сделки. Представители Великобритании и ЕС 24 декабря после многомесячных переговоров достигли соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе, в области двусторонней торговли без пошлин и квот.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , ЕС , Wall Street Journal
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