ЦБ может ввести ограничения для неопытных инвесторов

ЦБ намерен законодательно запретить на два года неопытным инвесторам вкладываться в сложные инструменты, а также в инструменты срочного рынка, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости соответствующего законопроекта и комментария Банка России.

Опрошенные РИА Новости игроки рынка не согласны с намерениями регулятора и призывают его использовать инструменты надзора, а не запретительные меры.

В настоящее время идет работа над законопроектом, который ограничит продажу сложных финансовых продуктов, в том числе структурных, неквалифицированным розничным инвесторам, не обладающим знаниями об особенностях и рисках таких сложных продуктов или опытом работы на финансовом рынке, рассказали РИА Новости в пресс-службе Банка России.

ЦБ обращает внимание на то, что речь идет не о количестве или доле инструментов, которые могут оказаться под запретом, а об уровне рисков и их понимания начинающими инвесторами, а также качестве информирования клиента финансовыми организациями, в первую очередь банками.

Ранее регулятор направил профучастникам рынка ценных бумаг и банкам, которые выступают их агентами, рекомендации воздержаться от продаж сложных и рискованных финансовых инструментов неквалифицированным розничным инвесторам, не имеющим достаточного опыта работы с такими инструментами, в том числе, в связи с выявлением значительного количества случаев мисселинга (недобросовестная продажа — ред.) при продаже таких инструментов, а также сложной и непонятной розничному инвестору формулы расчета доходности по ним.

Регламентом предусмотрено предварительное обсуждение изменений с участниками рынка. Поэтому комментировать детали сейчас преждевременно. Работа будет продолжена в плановом режиме, пояснили РИА Новости в ЦБ РФ.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ

ЦБ, в частности, добивается права законодательно ограничить заключение банками и некредитными финансовыми организациями договоров, по которым физическому лицу будет причитаться доход менее двух третей действующей в это время ключевой ставки Центробанка.

Кроме того, регулятор намерен до конца 2022 года запретить брокерам продавать неквалифицированным инвесторам сложные инструменты, в том числе и производные финансовые инструменты, если эти инвесторы за предшествующие два года не совершали хотя бы одну соответствующую сделку.

РЕАКЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

НАУФОР конечно же знает о случаях мисселинга и разделяет беспокойство Банка России относительно предложения неквалифицированным инвесторам сложных фининструментов, сообщил РИА Новости президент НАУФОР Алексей Тимофеев

"Однако борьба с этим должна вестись надзорными, а не запретительными методами. Запрет задевает интересы добросовестных финансовых организаций, а также — инвесторов, готовых инвестировать в ценные бумаги", — сказал он.

Никакого отношения к защите инвесторов от мисселинга текущий законопроект не имеет, полагает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков . Центральный банк в предложенном законопроекте обязывает банки не продавать сложные финансовые инструменты неквалифицированным инвесторам, однако инструментом, на который больше всего жаловались инвесторы — было инвестиционное страхование жизни, замечает он.

"ИСЖ под текущее законодательство — и то, которое действует, и то, которое предполагается принять — под закон о квалинвесторах не подпадает. ИСЖ предлагается страховыми компаниями. То есть, страховые компании, которые в рамках своих структур действуют, а многие из них связаны с банками, просто будут продавать сложные финансовые инструменты в рамках ИСЖ", — рассуждает Кабаков.

Помимо сложных инструментов, тот законопроект, который сейчас представляет ЦБ, ограничит в достаточно большой степени и инструменты срочного рынка, замечает эксперт.

"Изначально предполагалось, что если неквалифицированный инвестор успешно проходит тестирование, то дальше получает доступ к более сложным финансовым инструментам. В текущей редакции законопроекта получается, что ЦБ налагает мораторий на два года на возможность использования новичками сложных финансовых инструментов. Все это требует обсуждения профсообществом, в том числе, вопросов как вырабатываются те или иные решения по доступу и ограничению инвесторов к инструментам финрынка", — резюмировал он.