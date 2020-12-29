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Рублю предсказали укрепление в 2021 году 

Павел Тиунов 2 часа назад
Эксперты предсказали укрепление рубля в 2021 году
Фото: РИА Новости
Российский рубль в течение 2021 года будет постепенно укрепляться, завил агентству «Прайм» управляющий директор компании Accent Capital Андрей Богданов. Однако не все эксперты склонны верить в позитивное будущее для нацвалюты.
Аналитики сходятся во мнении, что основное влияние на российскую валюту в будущем году будет оказывать геополитическая ситуация в мире. В частности, многое зависит от риторики нового президента США Джо Байдена. Андрей Богданов верит в то, что в целом резких антироссийских шагов американцы себе не позволят.
По его прогнозу, рубль в течение всего следующего года будет укрепляться. В этой связи стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 70-73 рублей. Эксперт отметил, что иногда российская нацвалюта будет «падать» в связи с заявлениями о санкциях, но периоды удешевления рубля, по его мнению, будут носить краткосрочный характер.
С коллегой согласился эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Он отметил, что курс доллара в 2021 году будет «плавать» около отметки в 73 рубля, евро — 87-90 рублей. При этом аналитик выразил уверенность, что к концу года курс российской нацвалюты сделает резкий рывок: доллар подешевеет до 70 рублей, евро до 84 рублей.
Аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева подчеркнула, что риски санкционного влияния на валютный курс в 2021 году слишком высоки. Если американское правительство перейдет от антироссийской риторики к действиям, то в этом случае доллар подорожает до 80 рублей, а евро перешагнет отметку в 93,3 рубля.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Артем Тузов заявил, что рубль подорожает, когда нефтяные котировки взлетят вверх. По его словам, цены на энергоносители скорее всего подрастут в 2021 году, однако этого окажется недостаточно, чтобы российская валюта вернулась к докризисным показателям. Ждать снижения стоимости доллара до 65 рублей точно не стоит, резюмировал эксперт.
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Комментарии
Рынки , Дмитрий Бабин , Джозеф Байден , Анна Зайцева , Андрей Богданов
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