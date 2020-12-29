Росстат сообщил о росте стоимости «Оливье»

Средняя стоимость ингредиентов для салата оливье за прошедший год выросла на 6,14%, сообщает Росстат . По расчетам ведомства, порция для семейного ужина или компании друзей на 4 — 5 человек составит 386,60 рубля.

«В среднем по России покупка продуктов, необходимых для приготовления салата ''Оливье'' обойдётся в 386,60 рублей/2,3 кг., что на 6,14% больше, чем год назад», — говорится в сообщении.

В рецепт салата входят следующие ингредиенты: колбаса вареная — 400 гр., огурцы маринованные — 400 гр., зеленый горошек — 380 гр., яйца куриные — 4 шт., майонез — 200 гр., картофель — 400 гр., лук репчатый — 100 гр., морковь — 200 гр.

«Драйвером для повышения общего индекса салатов в этом году послужил рост цен на свежие и консервированные овощи и куриные яйца», — указали в Росстате.

За прошедший год сильнее всего подорожали картофель — на 28,74% (до 10,66 руб. за кг) и морковь — на 24,28% (до 6,45 руб. за кг). Яйца куриные стали дороже на 9,13% — до 26,77 руб. за штуку, огурцы поднялись в цене на 8,11 руб. — до 71,57 руб. за кг. Самый дорогой ингредиент оливье, вареная колбаса, подорожала на 1,69% — до 162,05 руб. за кг.

Стоимость «Селедки под шубой» в этом году составила 169,27 рублей/ 1,7 кг. Это на 7,4% и 11,8% выше, чем средняя стоимость этих салатов в 2019 году. В рецепт входят такие ингредиенты: сельдь соленая — 350 гр., яйца куриные — 2 шт., майонез — 300 гр., картофель — 400 гр., лук репчатый — 100 гр., свекла столовая — 300 гр., морковь — 200 гр.

Дешевле всего приготовить «Оливье» в Белгородской области, «Селедку под шубой» — в республике Мордовия. Самые дорогие салаты для новогоднего стола получаются у жителей Чукотского автономного округа, несмотря на то, что в этом году изменение стоимости наборов, в этом регионе гораздо ниже ожидаемой инфляции.