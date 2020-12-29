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Bloomberg: ставки на падение доллара выросли вдвое 

Вероника Полынина 1 час назад
Ставки на падение доллара выросли вдвое с начала года, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Индекс ICE Dollar, который отслеживает курс доллара по отношению к шести основным валютам (евро, йена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк), за год упал более чем на 6%.
Чистый объем коротких позиций спекулянтов по фьючерсам на индекс ICE Dollar вырос до максимума за девять лет, свидетельствуют данные комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
«Обвал доллара неизбежен»
Аналитики ожидают, что снижение курса доллара продолжится в следующем году. По мнению Goldman Sachs Asset Management, к концу 2021 года евро вырастет с нынешних 1,226 доллара до 1,25 доллара.
В Citigroup предполагают, что в случае оживления мировой экономики после широкого распространения вакцин от коронавируса курс доллара может упасть на 20% в 2021 году и составить 1,24 доллара за евро.
Еще одним негативным для американской валюты фактором может стать политика низких ставок ФРС США.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Валентин Катасонов предупредил о неизбежном обвале доллара. Он напомнил, что доллар столкнулся с чудовищной инфляцией, которая стала следствием количественного смягчения, то есть бесконтрольного печатания денег Федеральной резервной системой США. При этом, для того, чтобы уравновешивать постоянное снижение покупательной способности доллара, мировые финансовые элиты вынуждены искусственно занижать курсы всех остальных валют. Но долго так продолжаться не может и обвал доллара неизбежен. Он произойдет, когда инвесторы во всем мире окончательно потеряют доверие к американской национальной валюте, заключил эксперт.
Комментарии 15
Рынки , Видео , Валентин Катасонов , ФРС , Bloomberg , РБК
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