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Официальный курс евро вырос до 90,68 рубля 

Москва24 и ещё 15 2 часа назад
Официальный курс евро вырос до 90,68 рубля
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный курс евро вырос до 90,68 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.
Таким образом, курс европейской валюты поднялся на 47,5 копейки — до 90,6824 рубля. Курс доллара вырос на 21,9 копейки, составив 73,8757 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 33,4 копейки, достигнув 81,4387 рубля.
Финансовый аналитик Виталий Калугин ранее предположил, что в ближайшие два года курс доллара не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться в пределах пяти процентов.
В свою очередь, экономист Михаил Хазин заявил, что в обозримой перспективе рубль может укрепиться до 45 рублей за доллар из-за ослабления американской валюты.
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Рынки , Михаил Хазин , Центральный банк России
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