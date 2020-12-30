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Фондовые биржи АТР закрылись в основном ростом 

Прайм 33 минуты назад
Фондовые биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно ростом на ожиданиях уверенного восстановления мировой экономики в наступающем году благодаря монетарной и бюджетной поддержке, при этом для бирж Японии и Южной Кореи это были последние торги года и индексы оказались у максимумов, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1%, до 3414,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 2288,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index подскочил на 2,2%, до 27147,11 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,45%, до 27444,17 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,88%, до нового рекорда в 2873,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,27%, до 6682,4 пункта.
Влияние на рынки оказали ожидания того, что мировые центробанки будут продолжать вливать ликвидность в банковскую систему для стимулирования экономики, страдающей из-за "коронавирусных" запретов.

"Мы считаем, что продолжение поддержки со стороны денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики означает, что инвесторы могут покупать рисковые активы. Рынкам акции будет лучше, чем облигаций", — сказал агентству Рейтер глава инвестиционного подразделения State Street Global Advisors Хироси Ёкотани (Hiroshi Yokotani).

Торги на биржах Японии и Южной Кореи в среду стали последними в текущем году, следующие будут уже 4 января. Японский индекс за год вырос на 16%, его уровень закрытия стал самым высоким по итогам года с 1989 года. А его снижение по итогам среды аналитики связывают с коррекцией после того, как днем ранее он обновил максимум за 30 лет.

"Мало кто из инвесторов хочет открывать новые позиции в конце года, особенно на следующий день после того, как многие участники рынка совершили крупные покупки", — сказал агентству один из участников рынка.

Южнокорейский же индекс за год подскочил на 30,8%, многократно обновив исторические максимумы.

"Южнокорейский индекс достиг рекордного максимума в последний торговый день года, в среду, на росте стоимости акций Samsung Electronics и покупок розничными инвесторами", — отмечает агентство. Акции Samsung подорожали по итогам торгов среды на 3,45%.

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Рынки , Samsung , Reuters
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