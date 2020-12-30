Эксперты рекомендовали россиянам в 2021 году вкладываться в юань

Большинство граждан России привыкли хранить сбережения в рублях. Так, около 90% вкладов на счетах самых крупных банков России хранятся в национальной валюте, остальные хранятся в долларах и евро. Но, как указали экономисты, 2020 год продемонстрировал, что и эти валюты не являются гарантом защиты средств даже от инфляционных рисков. Финансисты рассказали агентству «Прайм», на какие валюты стоит рассчитывать в 2021 году.

Отмечается, что в первой половине 2021 года ситуация на валютном рынке будет под влиянием нескольких факторов. Речь идет о притоке ликвидности на финансовый рынок на фоне продолжения политики монетарного стимулирования в развитых экономиках, прежде всего в США. По мнению генерального директора «УК Спутник-Управление капиталом» Александра Лосева , данное обстоятельство будет как повышать «аппетит к риску», так и давить на американскую валюту.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, евро уже в первом полугодии 2021 году может укрепиться относительно американской валюты до 1,3. Он уточнил, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро.

Кроме того, эксперты сошлись во мнении, что среднесрочным потенциалом обладает китайский юань. Однако, по словам аналитика «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, Народный банк Китая (НБК) с большой вероятностью будет опасаться укрепления курса юаня из-за риска снижения экспортного потенциала.

Как заявил Зельцер, для вложений можно рассмотреть валюты таких стран из БРИКС , как южноафриканский ранд (USD/ZAR) и индийская рупия (USD/INR). Стоит обратить внимание и на австралийский доллар, за которым может начать расти новозеландский доллар, отмечает Лосев.

Среди аутсайдеров в 2021 году можно назвать британский фунт. Что касается рубля, то эксперты считают, что российская валюта может вернуться к отметке 65-70 за доллар.