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Россиянам рассказали, на какие валюты стоит делать ставку в 2021 году 

Лера Букина 1 час назад
Эксперты рекомендовали россиянам в 2021 году вкладываться в юань
Фото: ТАСС
Большинство граждан России привыкли хранить сбережения в рублях. Так, около 90% вкладов на счетах самых крупных банков России хранятся в национальной валюте, остальные хранятся в долларах и евро. Но, как указали экономисты, 2020 год продемонстрировал, что и эти валюты не являются гарантом защиты средств даже от инфляционных рисков. Финансисты рассказали агентству «Прайм», на какие валюты стоит рассчитывать в 2021 году.
Отмечается, что в первой половине 2021 года ситуация на валютном рынке будет под влиянием нескольких факторов. Речь идет о притоке ликвидности на финансовый рынок на фоне продолжения политики монетарного стимулирования в развитых экономиках, прежде всего в США. По мнению генерального директора «УК Спутник-Управление капиталом» Александра Лосева, данное обстоятельство будет как повышать «аппетит к риску», так и давить на американскую валюту.
По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, евро уже в первом полугодии 2021 году может укрепиться относительно американской валюты до 1,3. Он уточнил, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро.
Кроме того, эксперты сошлись во мнении, что среднесрочным потенциалом обладает китайский юань. Однако, по словам аналитика «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, Народный банк Китая (НБК) с большой вероятностью будет опасаться укрепления курса юаня из-за риска снижения экспортного потенциала.
Как заявил Зельцер, для вложений можно рассмотреть валюты таких стран из БРИКС, как южноафриканский ранд (USD/ZAR) и индийская рупия (USD/INR). Стоит обратить внимание и на австралийский доллар, за которым может начать расти новозеландский доллар, отмечает Лосев.
Среди аутсайдеров в 2021 году можно назвать британский фунт. Что касается рубля, то эксперты считают, что российская валюта может вернуться к отметке 65-70 за доллар.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по мнению экспертов, основными рисками для рубля в 2021 году останутся негативная геополитическая обстановка и колеблющиеся нефтяные котировки. Отмечается, что американская валюта с большей вероятностью продолжит дешеветь к ключевым валютам, а евро имеет высокие шансы закрепить нынешнее положение.
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Комментарии
Рынки , Александр Лосев , БРИКС
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