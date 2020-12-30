Нефть дорожает на данных о сокращении ее запасов в США 

Мировые цены на нефть растут в среду вечером на фоне публикации данных о запасах этого сырья в США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.34 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,14%, до 51,3 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,13%, до 48,06 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent при этом дорожал на 0,18%, до 51,18 доллара за баррель.

Цены на нефть перешли к росту после публикации еженедельных данных о запасах этого сырья в США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за минувшую неделю снизились на 6,1 миллиона баррелей, до 493,5 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 2,6 миллиона баррелей.

В то же время рост цен на нефть остается сдержанным, так как запасы дистиллятов выросли на 3,1 миллиона баррелей при прогнозе роста всего на 0,5 миллиона баррелей.

Тем временем, рынки также обратили внимание и на статистику компании Baker Hughes. Согласно данным компании, за неделю, завершившуюся 30 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на три, до 267 агрегатов.