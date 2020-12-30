Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0044
13.12
1.2136
21.12
13.12

Нефть дорожает на данных о сокращении ее запасов в США 

Прайм 2 часа назад
Нефть дорожает на данных о сокращении ее запасов в США
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут в среду вечером на фоне публикации данных о запасах этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.34 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,14%, до 51,3 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,13%, до 48,06 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent при этом дорожал на 0,18%, до 51,18 доллара за баррель.
Цены на нефть перешли к росту после публикации еженедельных данных о запасах этого сырья в США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за минувшую неделю снизились на 6,1 миллиона баррелей, до 493,5 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 2,6 миллиона баррелей.
В то же время рост цен на нефть остается сдержанным, так как запасы дистиллятов выросли на 3,1 миллиона баррелей при прогнозе роста всего на 0,5 миллиона баррелей.
Тем временем, рынки также обратили внимание и на статистику компании Baker Hughes. Согласно данным компании, за неделю, завершившуюся 30 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на три, до 267 агрегатов.
Видео дня. Январские выплаты пенсионеры получат в конце декабря
Прайм: последние новости
Дед Мороз может преподнести подарки фондовым "быкам" Дед Мороз может преподнести подарки фондовым "быкам" Экономисты советуют держаться от доллара подальше Экономисты советуют держаться от доллара подальше Эксперты не исключили снижения цен на нефть до 30 долларов за баррель Эксперты не исключили снижения цен на нефть до 30 долларов за баррель
Комментарии
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение