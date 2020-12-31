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Цена биткойна обновила исторический максимум 

ТАСС 23 минуты назад
Цена биткойна обновила исторический максимум
Фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 5,2%, до $29 061, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 03:05 мск четверга.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас "добыта" большая часть биткойнов.
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