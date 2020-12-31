По итогам 2020 года курс российского рубля продемонстрировал резкое снижение по отношению к валютам развитых стран, сообщает телеканал «Москва24». Накануне на Московской бирже завершился последний день торгов.

30 декабря курс американского доллара составил 74,42 рубля, евро — 91,52 рубля. Журналисты подсчитали, что по сравнению с началом года рубль по отношению к доллару подешевел на 16,7%, по отношению к евро — на 24,1%.

Отмечены также пиковые значения курсов в 2020 году. Так, самые низкие показатели доллара были зафиксированы в январе и составили 60,88 рубля. Один евро на тот момент стоил 67,75 рубля. Верхней планки американская валюта достигла в марте, когда доллар стоил 81,97 рубля. Максимальная стоимость евро была отмечена в ноябре на отметке 94,14 рубля.