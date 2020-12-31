По итогам 2020 года курс российского рубля продемонстрировал резкое снижение по отношению к валютам развитых стран, сообщает телеканал «Москва24». Накануне на Московской бирже завершился последний день торгов.
30 декабря курс американского доллара составил 74,42 рубля, евро — 91,52 рубля. Журналисты подсчитали, что по сравнению с началом года рубль по отношению к доллару подешевел на 16,7%, по отношению к евро — на 24,1%.
Отмечены также пиковые значения курсов в 2020 году. Так, самые низкие показатели доллара были зафиксированы в январе и составили 60,88 рубля. Один евро на тот момент стоил 67,75 рубля. Верхней планки американская валюта достигла в марте, когда доллар стоил 81,97 рубля. Максимальная стоимость евро была отмечена в ноябре на отметке 94,14 рубля.
Аналитики позитивно оценивают перспективы рубля на 2021 год. Как сообщал «Рамблер», управляющий директор компании Accent Capital Андрей Богданов ранее заявил, что основное влияние на российскую валюту в будущем году будет оказывать геополитическая ситуация в мире. В частности, по его словам, многое зависит от риторики нового президента США Джо Байдена. Эксперт выразил уверенность, что в целом резких антироссийских шагов американцы себе не позволят. По его прогнозу, рубль в течение всего следующего года будет укрепляться. В этой связи стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 70-73 рублей. Эксперт отметил, что иногда российская нацвалюта будет «падать» в связи с заявлениями о санкциях, но периоды удешевления рубля, по его мнению, будут носить краткосрочный характер. С коллегой согласился эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Он отметил, что курс доллара в 2021 году будет «плавать» около отметки в 73 рубля, евро — 87-90 рублей. При этом аналитик выразил уверенность, что к концу года курс российской нацвалюты сделает резкий рывок: доллар подешевеет до 70 рублей, евро до 84 рублей.