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Вучич назвал цену газа из «Турецкого потока» для Сербии 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Цена газа из балканского продолжения «Турецкого потока» для Сербии составит 155 долларов за 1 тыс. кубометров на входе из Болгарии, сообщил глава Сербии Александр Вучич в эфире ТВ Pink.

«Цена газа в (пункт сдачи-приемки на Украине) Берегово будет 155 долларов за тысячу кубических метров, еще 12-14 долларов будет стоить транспорт через нашу территорию», — передает слова Вучича РИА «Новости».

Сербская сторона также планирует зарабатывать на транзите газа. Пуск сербского участка газопровода, в котором Вучич примет участие, состоится в 6.00 (8.00 мск) утра 1 января, потому что «тогда начнется подача коммерческого объема газа».
Вучич добавил, что ранее на переговорах о поставках газа представителям России и США прямо заявлял, что Белград заинтересован в качественном газе «и, прежде всего, в низкой цене».

«Не надо нам предлагать [газ] по цене 600 долларов», — отметил глава Сербии.

Через Сербию будет проходить 13,88 млрд кубометров газа. В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. «Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 млрд кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.
Накануне директор национальной газовой компании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что первые 140 тыс. кубометров газа поступили в Сербию по продолжению газопровода «Турецкий поток».
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Комментарии 8
Рынки , Видео , Душан Баятович , Александр Вучич , РИА Новости
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