Бычий тренд. Куда вкладывать деньги после 1 января 

Прогнозировать, какие инвестиции принесут прибыль, а какие убытки в наступившем году непросто: ведь "черный лебедь" на то и черный, что его появление непредсказуемо. Многие аналитики полагают, что сейчас активы выглядят переоцененными — в ряде случаев они превзошли максимумы Великой депрессии и "пузыря доткомов" 2000-х. Возможно некое повторение "идеального шторма" весны 2020 года, который трансформирует вопрос "куда инвестировать?" в другой — "а стоит ли инвестировать?"

И все же есть ряд финансовых инструментов, на которые делают ставку профессиональные инвесторы. Эксперты рассказали агентству "Прайм", какие перспективы нас ждут на бирже и какие активы могут если не принести наибольший доход, то хотя бы сберечь накопленное от инфляции.

ДЕЛАЕМ СТАВКИ

В условиях рыночных потрясений, связанных с пандемией коронавируса, корреляция активов начинает стремиться к единице, что существенным образом нивелирует описываемые в теории преимущества от диверсификации портфеля, считают аналитики.

Тем не менее, можно предположить, что рынки продолжат начавшийся в конце прошлого года разворот к росту. Первая половина 2021 года выглядит как потенциально хороший период сырьевых компаний: ослабление доллара, отложенный спрос, рост ВВП Китая на 7%, а следом и восстановление экономики большинства стран — всё это указывает на повышенный спрос и высокие цены на сырьё в среднесрочной перспективе.

На этом фоне управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий ожидает в первом квартале обновления максимумов индекса Мосбиржи и его дальнейший рост. В следующем году он считает разумным делать ставку на рубль и на российские акции. При этом для тех, кто инвестирует в долларах США, американские акции и долларовые облигации развивающихся стран также выглядят сейчас привлекательно для покупки.

СПАСАЕМ ДЕНЬГИ ОТ ИНФЛЯЦИИ

Рублёвые и валютные депозиты уже давно потеряли свою актуальность, как сберегательный финансовый инструмент. Тренд на отток капитала из банков наметился уже в этом году, и он достаточно устойчивый. "Причина в том, что вкладчики ищут более прибыльные инструменты для инвестирования , поскольку банковские вклады перестали выполнять даже сберегательную функцию, не говоря уже о накопительной", — поясняет аналитик QBF Ксении Лапшиной.

В качестве альтернативы депозитам аналитик предлагает рассмотреть недвижимость.

"И если сектор жилой недвижимости из-за действия программы льготной ипотеки выглядит достаточно перегретым, то на рынке коммерческой недвижимости, думаю, можно будет найти интересные проекты и в 2021 году", — считает Лапшина.

Для сохранения накоплений руководителю отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаилу Когану разумным представляется держать высокую долю наличных и наиболее консервативных инструментов, таких как краткосрочные облигации. "В зависимости от рыночной конъюнктуры можно будет рассмотреть отказ от этой консервативной стратегии в управлении портфелем за счет добавления в него акций", — говорит он.

ВОЛНА КОРРЕКЦИИ

Интерес россиян к акциям в 2020 году действительно усилился. Число частных инвесторов на Мосбирже с января по ноябрь 2020 года выросло практически в два раза — с 3,9 млн до 8,1 млн человек.

"В 2021 году рынок акций сохранит свою привлекательность и станет многообещающим для инвесторов, так как доходность выше среднего уровня можно получить только за счет инвестиций в акции или более рискованные инструменты", — рассуждает Лапшина.

"Текущий рынок акций и облигаций, судя по риск-премиям, которые на исторических минимумах, заложил уже полное восстановление экономики, так что любой негатив может привести к коррекции", — считает Русецкий.

После корректирующей волны можно начать рассматривать покупки акций крупных компаний, имеющих более тесную связь с общерыночными движениями, но как тактические, а не стратегические, считает Коган.

Прогнозировать, что может принести доход во второй половине 2021 года говорить пока преждевременно, считает Русецкий. "Все будет зависеть развития ситуации с пандемией коронавируса и как скоро проявится эффект от массовой вакцинации. Как говорится, поживем-увидим, возможно, к тому моменту нужно будет занимать защитные позиции", — отмечает он.