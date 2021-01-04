Мировой рынок газа практически восстановился и даже ставит рекорды по ценам. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал вице-премьер Александр Новак

Он отметил, что в конце года был зафиксирован существенный рост потребления газа, в том числе и в Турции.

«Рынок газа почти восстановился в полном объеме, даже некоторые бьются рекорды по ценам, особенно в АТР, да и в Европе — почти 220 долларов за тысячу кубометров», — пояснил вице-премьер.

Новак также напомнил, что пандемия коронавируса привела к трехпроцентному падению спроса на газ в мире в 2020 году, и отметил, что стоит ожидать роста потребления «голубого топлива» в Азии.