Средняя цена российской нефти Urals в 2020 году составила 41,73 доллара, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина РФ. Это антирекорд с 2004 года — тогда среднегодовая цена на Urals составила 34,4 доллара.
В январе-декабре 2019 года российская нефть стоила 63,59 доллара за баррель. По сравнению с 2019 годом падение составило 34%.
В кризисном 2016 году Urals стоила в среднем 41,9 доллара.
По итогам 2020 года средняя цена нефти оказалась ниже цены отсечения в 42,4 доллара за баррель. Согласно бюджетному правилу, все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения направляются в суверенный резервный фонд.
Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ.
Как сообщал «Рамблер», в марте 2020 года произошел обвал цен на нефть после неудачных переговоров России со странами-участницами ОПЕК об ограничении нефтедобычи. 1 апреля Urals подешевела до 10,54 доллара за баррель, достигнув минимума с марта 1999 года. После подписания нефтяной сделки цены на нефть стали восстанавливаться. Тем не менее, значения в 50 долларов за баррель российской Urals удалось преодолеть лишь в середине декабря.