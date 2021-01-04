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Средняя цена российской нефти Urals в 2020 году составила 41,73 доллара, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина РФ . Это антирекорд с 2004 года — тогда среднегодовая цена на Urals составила 34,4 доллара.

В январе-декабре 2019 года российская нефть стоила 63,59 доллара за баррель. По сравнению с 2019 годом падение составило 34%.

В кризисном 2016 году Urals стоила в среднем 41,9 доллара.

По итогам 2020 года средняя цена нефти оказалась ниже цены отсечения в 42,4 доллара за баррель. Согласно бюджетному правилу, все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения направляются в суверенный резервный фонд.

Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ.