Цены на золото закрылись на максимуме с начала ноября 

Фьючерсы на золото в понедельник выросли почти на 3,0% на фоне падения доллара США до минимума за приблизительно два с половиной года. По итогам прошлого года золото продемонстрировало самую лучшую годовую динамику за десятилетие.

"В краткосрочной перспективе следует ждать роста цен на золото ввиду недавнего стремительного увеличения числа случаев заражения COVID, госпитализаций и смертей, а также в связи с выявлением нового и, очевидно, более заразного штамма коронавируса, — заявил Эд Мой, бывший глава Монетного двора США и главный стратег-аналитик Valaurum. — Сложившаяся ситуация, вероятно, приведет к существенному наращивания мер стимулирования экономики США, как денежно-кредитного, так и налогово-бюджетного, что будет оказывать давление на доллар и подталкивать цены на золото вверх".

В воскресенье в США было как минимум 201 476 новых случаев коронавируса и не менее 1353 летальных исходов, согласно New York Times. На прошлой неделе среднее дневное число новых случаев коронавируса составило 212 893, на 1% ниже, чем две недели назад.

Февральские фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 51,50 доллара (+2,7%) до 1946,60 доллара за унцию, что является самым высоким уровнем закрытия для наиболее активно торгуемых контрактов с 6 ноября, а также самым значительным процентным ростом с 22 апреля, согласно данным FactSet.

Мартовские контракты на серебро прибавили в цене 95 центов, или 3,6%, достигнув 27,364 доллара за унцию.

Согласно рыночным данным Dow Jones, оба драгоценных металла в 2020 году продемонстрировали лучшую годовую динамику с 2010 года.

Индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость доллара против корзины из шести основных валют, на момент закрытия торгов по золоту в понедельник оставался практически без изменений по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, однако достигал отметки 89,423, минимума с апреля 2018 года.

"Продолжающееся ралли рискованных активов означает, что инвесторы продолжат избавляться от долларов в пользу сырьевых валют и валют развивающихся экономик, — сообщил Фавад Разакзада, рыночный аналитик ThinkMarkets. — В результате индекс доллара упал до уровней, которых не наблюдалось с 2018 года, что, в свою очередь, позволило котировкам деноминированных в долларах драгоценных металлов достигнуть еще более высоких отметок".

Цены на золото несколько утратили прирост после выхода экономических отчетов США. Согласно представленным данным, рассчитываемый Markit индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора США в декабре вырос до 57,1 с 56,5, что несколько снизило спрос на золото как на актив-убежище. Кроме того, расходы на строительство в США в ноябре выросли сильнее, чем ожидалось.

На прошлой неделе золото подорожало примерно на 0,5%, а в декабре — на 6,3%. В 2020 году золото выросло в цене приблизительно на 25%, хотя в последнем квартале прошлого года рост замедлился до 0,3%.

Фьючерсы на серебро на прошлой неделе подорожали более чем на 2%, а в декабре — на 17%. По итогам 2020 года серебро выросло в цене примерно на 48%, а в 4-м квартале — почти на 13%.

Тем временем мартовские фьючерсы на медь на COMEX прибавили 1,0%, достигнув 3,5545 доллара за фунт, апрельские фьючерсы на платину упали на 0,7%, до 1071,50 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на палладий опустились примерно на 2,6%, до 2391,20 доллара за унцию.