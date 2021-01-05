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Нью-Йоркская биржа отказалась снимать с торгов акции китайских компаний 

Алиса Селезнёва 30 минут назад
Нью-Йоркская биржа отказалась снимать с торгов акции китайских компаний
Фото: РИА Новости
Нью-Йоркская фондовая биржа отказалась от планов прекратить торговлю акциями трех крупнейших компаний Китая. Об этом со ссылкой на сообщение NYSE пишет ТАСС.
Биржа после «дополнительных консультаций с регулирующими органами» пересмотрела свое решение о прекращении с 11 января допуска к торговле акциями китайских компаний China Mobile, China Unicom и China Telecom Hong Kong, подчеркивается в заявлении.

«На настоящий момент присутствие и торговля акциями этих трех эмитентов на Нью-Йоркской фондовой бирже продолжится», — отметили в NYSE.

Как сообщал «Рамблер», США с Китай находятся в состоянии экономического конфликта с 2018 года после того, как американский президент Дональд Трамп подписал несколько указов о введении пошлин на импорт китайских товаров на сумму 250 миллиардов долларов. Китай впоследствии ответил пошлинами на 110 миллиардов долларов.
В декабре власти США опубликовали санкционный список из 103 организаций из России и Китая, которые якобы сотрудничают с вооруженными силами своих стран и относятся к «конечным военным пользователям».
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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