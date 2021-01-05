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Бумаги российских компаний упали в цене на Лондонской бирже 

Алиса Селезнёва 29 минут назад
Бумаги российских компаний упали в цене на Лондонской бирже
Фото: Reuters
На торгах Лондонской фондовой биржи снизилась цена на бумаги ведущих российских компаний, кроме расписок АФК «Система». Об этом сообщает «Прайм».
Данные торгов на 11.34 мск, которые привело издание, свидетельствуют, что стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти» снизилась на 1,14% и составила 5,82 доллара. Бумаги «Новатэка» подешевели на 0,86%, «Лукойла» — на 1,25%, «Газпрома» на 1,47%. Также до 32,8 доллара, на 0,8%, снизилась цена расписок «Норникеля». Отмечено снижение стоимости бумаг «Северстали» и НЛМК.
Снизилась цена бумаг и российских банков. Так, бумаги ВТБ дешевели на 1,13%, до 0,98 доллара, а Сбербанка — на 1,92%, до 14,82 доллара.
При этом GDR АФК «Система» выросли в цене на 0,76%, до 7,92 доллара.
«Рамблер» писал, что ранее стоимость криптовалюты биткоин, достигшей на днях исторического максимума в 34 тысячи долларов, упала на 10%.
Согласно информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену на биржах, биткоин, на долю которого приходится около 70% рынка криптовалют, подешевел 4 января до 30824 долларов.
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Комментарии
Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , Сбербанк России , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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