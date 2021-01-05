Бумаги российских компаний упали в цене на Лондонской бирже 

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Данные торгов на 11.34 мск, которые привело издание, свидетельствуют, что стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти» снизилась на 1,14% и составила 5,82 доллара. Бумаги «Новатэка» подешевели на 0,86%, «Лукойла» — на 1,25%, «Газпрома» на 1,47%. Также до 32,8 доллара, на 0,8%, снизилась цена расписок «Норникеля» . Отмечено снижение стоимости бумаг «Северстали» и НЛМК

Снизилась цена бумаг и российских банков. Так, бумаги ВТБ дешевели на 1,13%, до 0,98 доллара, а Сбербанка — на 1,92%, до 14,82 доллара.

При этом GDR АФК «Система» выросли в цене на 0,76%, до 7,92 доллара.

«Рамблер» писал, что ранее стоимость криптовалюты биткоин, достигшей на днях исторического максимума в 34 тысячи долларов, упала на 10%.

Согласно информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену на биржах, биткоин, на долю которого приходится около 70% рынка криптовалют, подешевел 4 января до 30824 долларов.