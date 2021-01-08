Средневзвешенный курс доллара растет 

Средневзвешенный курс доллара вырос на 58 копеек и по состоянию на утро 8 января составил 74,2 рубля, сообщает агентство «Прайм».
Журналисты оперируют данными единой торговой сессии Московской биржи, при помощи которых устанавливается официальный курс ЦБ. Накануне средневзвешенный курс доллара был зафиксирован на отметке 73,6 рубля.
Средневзвешенный курс валют — особый показатель, который отображает твердую стоимость валюты определенный период времени. Он необходим для составления отчетности и проведения сделок, поскольку курсы валют постоянно колеблются.
Ранее, как сообщал «Рамблер», индекс российского рынка акций обносил исторический максимум. По состоянию на начало торгов 8 января индекс Мосбиржи в рублях вырос на 3420,81 пункта. Повышение показателей по сравнению с 6 января произошло на 1,35%. Растет и долларовый индекс РТС — на 1,26%. Тем временем фьючерсы на американские индексы акций повышаются более сдержанно — около 0,47%. Эксперты, комментируя ситуацию, заявляют, что таким образом российский рынок акций «отыгрывает рост западных площадок в четверг 7 января». Самое популярное мнение — индекс Мосбиржи пополз вверх из-за следки ОПЕК+. Ранее, как сообщал «Рамблер» страны-экспортеры нефти пришли к соглашению о том, что Россия увеличит добычу энергоресурса на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале. При этом Саудовская Аравия и ряд стран, входящих в организацию, сократят добычу нефти.