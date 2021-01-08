Средневзвешенный курс доллара растет 

Средневзвешенный курс доллара вырос на 58 копеек и по состоянию на утро 8 января составил 74,2 рубля, сообщает агентство «Прайм»

Журналисты оперируют данными единой торговой сессии Московской биржи , при помощи которых устанавливается официальный курс ЦБ . Накануне средневзвешенный курс доллара был зафиксирован на отметке 73,6 рубля.

Средневзвешенный курс валют — особый показатель, который отображает твердую стоимость валюты определенный период времени. Он необходим для составления отчетности и проведения сделок, поскольку курсы валют постоянно колеблются.

Ранее, как сообщал «Рамблер», индекс российского рынка акций обносил исторический максимум. По состоянию на начало торгов 8 января индекс Мосбиржи в рублях вырос на 3420,81 пункта. Повышение показателей по сравнению с 6 января произошло на 1,35%. Растет и долларовый индекс РТС — на 1,26%. Тем временем фьючерсы на американские индексы акций повышаются более сдержанно — около 0,47%. Эксперты, комментируя ситуацию, заявляют, что таким образом российский рынок акций «отыгрывает рост западных площадок в четверг 7 января». Самое популярное мнение — индекс Мосбиржи пополз вверх из-за следки ОПЕК+. Ранее, как сообщал «Рамблер» страны-экспортеры нефти пришли к соглашению о том, что Россия увеличит добычу энергоресурса на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале. При этом Саудовская Аравия и ряд стран, входящих в организацию, сократят добычу нефти.