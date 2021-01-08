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Нефть дорожает 

Павел Тиунов 54 минуты назад
Цены на нефть в настоящее время постепенно повышаются, находясь на максимуме за последние 11 месяцев, сообщает Interfax со ссылкой на представителей Trading Economiсs. По мнению аналитиков, текущую стоимость «черного золота поддерживает целый ряд факторов».
По состоянию на 8 января фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $0,63 до 55 долларов. Нефть марки WTI также подросла в цене, хотя и чуть сдержаннее: на $0,47 до 51,3 доллара.
Эксперты отметили, что в первую очередь цены на нефть растут из-за сделки стран-экспортеров ОПЕК+. Как ранее сообщал «Рамблер», недавно представители нефтедобывающих государств пришли к соглашению о том, что Россия увеличит добычу энергоресурса на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале. При этом Саудовская Аравия и ряд стран, входящих в организацию, согласились сократить добычу нефти. Полюсом для рынка также стало сообщение Минэнерго США, представители которого заявили о снижении запасов нефти в стране на 8 миллионов баррелей.
Еще один фактор, подстегивающий цены на энергоресурсы, — ожидание прихода во власть в США демократов, а также «захват» ими Сената. Политика демократической партии предполагает принятие новых экономических стимулов, что позитивно скажется на спросе на энергоносители.
Наконец, оптимизма трейдерам добавляют новости о том, что в США готовится к производству вакцина от короновируса, способная бороться с новыми штаммами инфекции. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на мировом нефтяном рынке продолжает улучшаться несмотря на «ковидные» тенденции.
Комментарии 2
Рынки , Видео , Александр Новак , Минэнерго , Интерфакс
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