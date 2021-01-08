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Российский рынок акций обновил исторический максимум 

Вероника Полынина 2 часа назад
Российский рынок акций обновил исторический максимум
Фото: ТАСС
Российский рынок акций в ходе пятничных торгов обновил исторический максимум. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи поднимался до 3474,66 пункта — нового исторического максимума. К закрытию торгового дня рублевый индекс Мосбиржи вырос на 2,49% — до 3454,82 пункта.
Долларовый индекс РТС подскакивал до уровня февраля 2020 года — до 1481,84 пункта, а завершил основные торги с ростом в 2,07% — 1466,5 пункта.
Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже выросли в пределах 5,3%. Лидером роста стали глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group Holding (головной компании Тинькофф банка и «Тинькофф страхования»), прибавившие 19%, до 2927 рублей. День назад компания сообщила, что изменит структуру капитала, в результате чего доля голосов, принадлежащих Олегу Тинькову, сократится с 84% до 35%.
В период с 28 декабря по 8 января индексы РТС и Мосбиржи прибавили по 6,4%, доллар подрос на 4 копейки, а нефть Brent подскочила на 8,2% или на 4,2 доллара.
Как сообщал «Рамблер», 8 января цена нефти марки Brent превысила 55 долларов впервые с февраля 2020 года.
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Комментарии
Рынки , Олег Тиньков , Тинькофф банк , Московская биржа
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