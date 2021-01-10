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Предсказавший крах ипотечного пузыря в США эксперт предрек забвение акциям Tesla 

Майк Габриелян 1 час назад
Акции Tesla неминуемо обрушатся. Так полагает Майкл Бьюрри, человек, предсказавший крах ипотечного пузыря 2007-2008 годов в США.
Бьюрри считается гуру финансовых прогнозов в Америке. После того, как в 2007 году рынок жилья в США потерял более 5 миллиардов долларов, Бьюрри и его инвесторы получили миллиарды долларов прибыли. Сам аналитик был отображен в голливудском фильме «Игра на понижение» (Big Short) как гениальный игрок на бирже. Теперь финансовый визионер предрекает, что скоро лопнет еще один «пузырь» — компания Tesla.

«Итак, мой последний Big Short становится все больше и больше и БОЛЬШЕ. Наслаждайтесь этим процессом, пока он длится», — написал Бьюрри. Позднее он удалил этот твит.

Состояние Илона Маска выросло до 200 миллиардов долларов
В декабре Бьюрри публично признал, что избавляется от акций Tesla. По его мнению, это был маловероятный сценарий: автомобильная компания с ограниченными производственными мощностями пытается успешно продавать электромобили в разгар пандемии. Однако, как сообщал «Рамблер», акции Tesla продолжают расти. В течение 2020 года ценные бумаги Tesla подорожали на 743%.
Только в минувший четверг стоимость акций Tesla подорожала на 8%. Капитализация компании подскочила на $60 миллиардов всего за сутки. В итоге Tesla официально опередила Facebook и заняла шестое место в рейтинге самых ценных компаний в мире по рыночной капитализации. Глава компании Илон Маск стал богатым человеком в мире. Он обогнал владельца Amazon Джеффа Безоса.
Комментарии 21
Рынки , Видео , Джефф Безос , Илон Маск , Amazon
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