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Конкурент биткоина подорожал на 30% за два дня 

Павел Тиунов 1 час назад
Конкурент биткоина подорожал на 30% за два дня
Фото: РИА Новости
Альтернативная криптовалюта Ethereum (эфир) прибавила в стоимости 30% за последние два дня, сообщает РБК. Впервые за два года эфир подорожал до 1348 долларов.
Еще в марте 2020 года курс Ethereum опускался до 86 долларов за единицу криптовалюты. Затем эфир начал постепенно расти. К сентябрю курс перешагнул отметку в 488 долларов, затем откатился до 300 долларов и после этого уже не падал. Аналитики подсчитали, что за 10 месяцев Ethereum подорожал на 1467%.
10 января эфир продавался по 1348 долларов, таким образом вторая по популярности в мире криптовалюта достигла максимума за последние два года. Три года назад был зафиксирован пиковый курс эфира — 1440 долларов. По словам экспертов, чтобы побить рекорд, Ethereum необходимо прибавить в стоимости еще 7%.
В настоящее время капитализация эфира составляет 152 миллиарда долларов. Ethereum находится на 83 месте в списке самых дорогих активов мира. Биткоин занимает 12 строчку рейтинга с показателем капитализации в 751 миллиард долларов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты банка JPMorgan, разослали своим клиентам информацию о том, что биткоин впоследствии может заменить в обращении доллар. Они отметили, что в настоящее время возникла необходимость в замене обесценивающейся американской валюты. В качестве традиционной альтернативы рассматривается золото, с которым, однако, начинает конкурировать криптовалюта. Например, недавно из трастового фонда было выведено золота на 7 миллиардов долларов, а приход биткоина оценивается на сумму 3 миллиарда долларов, говорится в рассылке. Эксперты допустили, что в будущем биткоин может подорожать до 146 тысяч долларов за единицу криптовалюты.
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