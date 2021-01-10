Конкурент биткоина подорожал на 30% за два дня 

Альтернативная криптовалюта Ethereum (эфир) прибавила в стоимости 30% за последние два дня, сообщает РБК . Впервые за два года эфир подорожал до 1348 долларов.

Еще в марте 2020 года курс Ethereum опускался до 86 долларов за единицу криптовалюты. Затем эфир начал постепенно расти. К сентябрю курс перешагнул отметку в 488 долларов, затем откатился до 300 долларов и после этого уже не падал. Аналитики подсчитали, что за 10 месяцев Ethereum подорожал на 1467%.

10 января эфир продавался по 1348 долларов, таким образом вторая по популярности в мире криптовалюта достигла максимума за последние два года. Три года назад был зафиксирован пиковый курс эфира — 1440 долларов. По словам экспертов, чтобы побить рекорд, Ethereum необходимо прибавить в стоимости еще 7%.

В настоящее время капитализация эфира составляет 152 миллиарда долларов. Ethereum находится на 83 месте в списке самых дорогих активов мира. Биткоин занимает 12 строчку рейтинга с показателем капитализации в 751 миллиард долларов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты банка JPMorgan, разослали своим клиентам информацию о том, что биткоин впоследствии может заменить в обращении доллар. Они отметили, что в настоящее время возникла необходимость в замене обесценивающейся американской валюты. В качестве традиционной альтернативы рассматривается золото, с которым, однако, начинает конкурировать криптовалюта. Например, недавно из трастового фонда было выведено золота на 7 миллиардов долларов, а приход биткоина оценивается на сумму 3 миллиарда долларов, говорится в рассылке. Эксперты допустили, что в будущем биткоин может подорожать до 146 тысяч долларов за единицу криптовалюты.