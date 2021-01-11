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В США прогнозируют лидерство России по экспорту пшеницы 

Прайм и ещё 4 11 января 2021
В США предрекли России лидерство в экспорте пшеницы
Фото: ТАСС
Россия в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года) будет ведущим мировым экспортером пшеницы, несмотря на введение квоты на поставки зерна и экспортной пошлины на пшеницу, говорится в январском обзоре минсельхоза США.

"Россия была крупнейшим экспортером пшеницы в сезонах 2017-2018 и в 2018-2019 и, как ожидается, вернется к тому, чтобы снова стать лидирующим экспортером в сезоне 2020-2021, несмотря на эти новые меры, искажающие торговлю, которые оказали давление на рост мировых цен", — говорится в документе.

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Квота будет распределяться между экспортерами по историческому принципу — на основании объемов их поставок в первую половину сезона, с 1 июля по 31 декабря 2020 года.
На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна. В рамках квоты пошлина для пшеницы составит 25 евро за тонну, для других культур она будет нулевой. Источник РИА Новости в Минсельхозе РФ сообщил, что кабинет министров планирует обсудить установление пошлины на экспорт пшеницы выше уровня в 25 евро. Остальные параметры тарифной квоты на вывоз зерна менять не планируется.
На фоне введения ограничений на экспорт пшеницы минсельхоз США снизил прогноз по поставкам данной культуры из России в текущем сезоне до 39 миллионов тонн с декабрьской оценки в 40 миллионов. Однако прогноз все равно выше, чем предполагаемые поставки из других стран. Так, минсельхоз США ожидает, что Соединенные Штаты в 2020-2021 сельхозгоду экспортируют 27 миллионов тонн (оценка сохранена), страны Евросоюза — 26,5 миллиона тонн (прогноз повышен с 26 миллионов).
Североамериканское ведомство в своем обзоре отмечает, что с июля по декабрь 2020 года Россия уже экспортировала порядка 25 миллионов тонн пшеницы — почти две трети от всего ожидаемого объема экспорта за сезон. Экспорт российской пшеницы "почти превзошел ожидаемый за весь сельхозгод объем поставок из США, следующего крупнейшего мирового экспортера", указывается в документе.
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Комментарии
Рынки , ЕС , Правительство РФ , Минсельхоз , РИА Новости
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