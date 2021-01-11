Акции Twitter упали на 8% после блокировки аккаунта Трампа 

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Акции компании Twitter на предварительных торгах в США в понедельник упали в цене более чем на 8% после блокировки аккаунта действующего американского президента Дональда Трампа

По состоянию на 12.44 мск акции компании на предторгах снижались в цене на 7,89% — до 47,42 доллара. Минутами ранее падение достигало 8,3%, передает РИА «Новости»

По данным американских СМИ, Трамп позже в понедельник выступит с заявлением касательно блокировки соцсетями его аккаунтов.