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Акции Twitter упали на 8% после блокировки аккаунта Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Акции Twitter упали на 8% после блокировки аккаунта Трампа
Фото: Reuters
Акции компании Twitter на предварительных торгах в США в понедельник упали в цене более чем на 8% после блокировки аккаунта действующего американского президента Дональда Трампа.
По состоянию на 12.44 мск акции компании на предторгах снижались в цене на 7,89% — до 47,42 доллара. Минутами ранее падение достигало 8,3%, передает РИА «Новости».
По данным американских СМИ, Трамп позже в понедельник выступит с заявлением касательно блокировки соцсетями его аккаунтов.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
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Комментарии
Рынки , Компании , Джозеф Байден , Дональд Трамп , РИА Новости
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