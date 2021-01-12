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Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 4 января 

ТАСС 1 час назад
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 90 руб. впервые с 4 января — данные торгов.
Новость дополняется.
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Рынки , Видео , Московская биржа
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