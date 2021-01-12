Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США

Стоимость золота снижается во вторник вечером на фоне роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,43%, или на 8,2 доллара — до 1842,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,52% — до 25,413 доллара за унцию.

Доходность десятилетних US Treasuries поднималась на 3,2 базисного пункта — до 1,17%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) на этом фоне дорожает на 0,05%, до 90,51 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы экономики США, которая может быстрее восстановиться с принятием администрацией избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена пакета мер стимулирования, что в свою очередь может привести к ускорению инфляции.