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Эксперт спрогнозировал локальное укрепление рубля к евро 

Вероника Полынина 1 час назад
Эксперт спрогнозировал локальное укрепление рубля к евро
Фото: РИА Новости
Независимый эксперт Роман Блинов прогнозирует локальное укрепление рубля к евро.
По мнению эксперта, в пользу российской валюты говорят растущие цены на нефть — сейчас они «находятся практически на максимальных значениях текущего года».
Кроме того, на мировых рынках евро опустился к доллару ниже отметки 1,22 доллара за евро, что свидетельствует об интересе глобальных игроков к американской валюте.
Инвесторы не позволили евро укрепиться выше отметки 1,23 доллара за евро, как происходило 1 и 2 января и 11—12 января этого года.

«В этой связи уместно говорить о локальном укреплении курса российской национальной валюты», — отметил он в беседе с RT.

Как сообщал «Рамблер», во вторник в ходе торгов евро и доллар опускались до минимальных отметок с начала января — до 89,94 рубля и 74 рублей соответственно.
Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару
Рынки , Роман Блинов
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