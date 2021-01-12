Эксперт спрогнозировал локальное укрепление рубля к евро 

Независимый эксперт Роман Блинов прогнозирует локальное укрепление рубля к евро.

По мнению эксперта, в пользу российской валюты говорят растущие цены на нефть — сейчас они «находятся практически на максимальных значениях текущего года».

Кроме того, на мировых рынках евро опустился к доллару ниже отметки 1,22 доллара за евро, что свидетельствует об интересе глобальных игроков к американской валюте.

Инвесторы не позволили евро укрепиться выше отметки 1,23 доллара за евро, как происходило 1 и 2 января и 11—12 января этого года.

«В этой связи уместно говорить о локальном укреплении курса российской национальной валюты», — отметил он в беседе с RT.

Как сообщал «Рамблер», во вторник в ходе торгов евро и доллар опускались до минимальных отметок с начала января — до 89,94 рубля и 74 рублей соответственно.