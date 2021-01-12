Доллар упал на 96 копеек к рублю на Мосбирже

Рубль во вторник вечером усилил рост против доллара и евро на фоне дорожающей нефти.

Приближение налогового периода января добавило поддержки курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.30 мск падал на 96 копеек — до 73,70 рубля, курс евро — на 1,15 рубля, до 89,65 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта во вторник ощутимо прибавляет к доллару и евро. Поддержка приходит от рынка нефти, обновляющего максимумы с февраля 2020 года в районе отметки 57 долларов.

Стоимость барреля марки Brent растет вечером на 1,3% — до 56,4 доллара. Участники рынка играют на повышение в ожидании публикации данных минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в стране на прошлой неделе. Аналитики полагают, что запасы нефти сократились на 2,7 миллиона баррелей. Таким образом, может быть зафиксировано снижение показателя пятую неделю подряд.

Кроме того, инвесторы оценивают перспективы по балансу спроса и предложения на рынке нефти. Текущие условия соглашения ОПЕК+ о снижении добычи были продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить. Готовность королевства дополнительно поддержать рынок способствует росту котировок нефти.

При этом западные фондовые индексы не демонстрировали во вторник единой динамики, не давая четкого сигнала относительно аппетита к риску на торговых площадках.

Тем не менее, видимо, сказалась подготовка экспортеров к январскому налоговому периоду, для которого характерно аккумулирование рублей.

В итоге доллар и евро теряют к рублю 1,3% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около 4,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

От рубля можно ждать дальнейшего укрепления, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер" . Этому способствуют ожидания очередных стимулов в США, да и Европа может нуждаться в дополнительных мерах. Стимулы — это рост цен на товары российского экспорта, а значит и доходов от него, добавляет он.

"Однако пока укрепление рубля сдерживается неопределённостью будущей внешней политики США. Впрочем, стоит подчеркнуть, что возможное будущее укрепление рубля будет больше выражено в паре с долларом, чем с евро, так как американская валюта наиболее перегружена стимулами по типу "печатного станка", — считает Кочетков.