Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.05
$
74.00
90.12
90.00
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
56.78
+0.09 Золото
1854.80
–0.05 РТС
1466.56
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.01
1.2206
–0.0027
21.12
1.2232
23.12
15.12

Рубль усилил вечером рост к доллару и евро на фоне дорогой нефти 

Прайм 4 часа назад
Доллар упал на 96 копеек к рублю на Мосбирже
Фото: ТАСС
Рубль во вторник вечером усилил рост против доллара и евро на фоне дорожающей нефти.
Приближение налогового периода января добавило поддержки курсу российской валюты.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20.30 мск падал на 96 копеек — до 73,70 рубля, курс евро — на 1,15 рубля, до 89,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта во вторник ощутимо прибавляет к доллару и евро. Поддержка приходит от рынка нефти, обновляющего максимумы с февраля 2020 года в районе отметки 57 долларов.
Стоимость барреля марки Brent растет вечером на 1,3% — до 56,4 доллара. Участники рынка играют на повышение в ожидании публикации данных минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в стране на прошлой неделе. Аналитики полагают, что запасы нефти сократились на 2,7 миллиона баррелей. Таким образом, может быть зафиксировано снижение показателя пятую неделю подряд.
Кроме того, инвесторы оценивают перспективы по балансу спроса и предложения на рынке нефти. Текущие условия соглашения ОПЕК+ о снижении добычи были продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить. Готовность королевства дополнительно поддержать рынок способствует росту котировок нефти.
При этом западные фондовые индексы не демонстрировали во вторник единой динамики, не давая четкого сигнала относительно аппетита к риску на торговых площадках.
Тем не менее, видимо, сказалась подготовка экспортеров к январскому налоговому периоду, для которого характерно аккумулирование рублей.
В итоге доллар и евро теряют к рублю 1,3% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около 4,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

От рубля можно ждать дальнейшего укрепления, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Этому способствуют ожидания очередных стимулов в США, да и Европа может нуждаться в дополнительных мерах. Стимулы — это рост цен на товары российского экспорта, а значит и доходов от него, добавляет он.

"Однако пока укрепление рубля сдерживается неопределённостью будущей внешней политики США. Впрочем, стоит подчеркнуть, что возможное будущее укрепление рубля будет больше выражено в паре с долларом, чем с евро, так как американская валюта наиболее перегружена стимулами по типу "печатного станка", — считает Кочетков.

Доллар ушел в нижнюю половину диапазона 73-75 рублей, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Учитывая текущие уровни цен на нефть в ближайшие сессии, рубль может попытаться продолжить укрепление, что приведет к тестированию долларом нижней границы данного коридора", — добавил он.

Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару
Прайм: последние новости
Правительство обсудит повышение экспортных пошлин на пшеницу Правительство обсудит повышение экспортных пошлин на пшеницу Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США Доллар стабилен на ожиданиях по поддержке экономики США Доллар стабилен на ожиданиях по поддержке экономики США
Комментарии
Рынки , Андрей Кочетков , Богдан Зварич , Открытие Брокер , Промсвязьбанк , Московская биржа , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение