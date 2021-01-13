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Курс доллара: рубль растёт к доллару в начале торгов 13 января 

RT на русском 1 час назад
Курс доллара снизился до 73,48 рубля на открытии торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в среду, 13 января, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 6 копеек — до 73,48 рубля.
Курс евро вырос на 11 копеек и составил 89,90 рубля.
Ранее член Центральной и Восточно-Европейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.
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Цена нефти Brent поднялась выше $57 за баррель Цена нефти Brent поднялась выше $57 за баррель Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро
Рынки , Московская биржа , ФБА "Экономика сегодня" , Евро , Доллар
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