Курс доллара снизился до 73,48 рубля на открытии торгов

На открытии торгов в среду, 13 января, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 6 копеек — до 73,48 рубля.
Курс евро вырос на 11 копеек и составил 89,90 рубля.
Ранее член Центральной и Восточно-Европейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.