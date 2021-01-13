Генсек ОПЕК оценил запасы нефти развитых стран 

Нефтяные запасы стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к настоящему времени на 160 миллионов баррелей превышают средний пятилетний уровень, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на форуме Gulf Intelligence.
"Запасы ОЭСР превышают на 160 миллионов баррелей средние пятилетние значения, несмотря на снижение, которое мы наблюдали с осени прошлого года", — ответил Баркиндо на вопрос о запасах нефти стран ОЭСР.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Как сообщалось в декабре в докладе Международного энергетического агентства, в октябре коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР упали на 55,3 миллиона баррелей (1,78 миллиона баррелей в сутки) в месячном выражении, до 3,129 миллиарда баррелей, и на 183,4 миллиона баррелей превышали среднюю отметку за пять лет.