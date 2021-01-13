Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.94
89.75
89.85
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
56.04
+0.02 Золото
1848.47
–0.02 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12
16.12

Генсек ОПЕК оценил запасы нефти развитых стран 

Прайм 2 часа назад
Генсек ОПЕК оценил запасы нефти развитых стран
Фото: РИА Новости
Нефтяные запасы стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к настоящему времени на 160 миллионов баррелей превышают средний пятилетний уровень, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на форуме Gulf Intelligence.

"Запасы ОЭСР превышают на 160 миллионов баррелей средние пятилетние значения, несмотря на снижение, которое мы наблюдали с осени прошлого года", — ответил Баркиндо на вопрос о запасах нефти стран ОЭСР.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Как сообщалось в декабре в докладе Международного энергетического агентства, в октябре коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР упали на 55,3 миллиона баррелей (1,78 миллиона баррелей в сутки) в месячном выражении, до 3,129 миллиарда баррелей, и на 183,4 миллиона баррелей превышали среднюю отметку за пять лет.
Видео дня. Межрегиональный спрос на жилье резко вырос
Прайм: последние новости
Цена газа в Европе достигла максимума с сентября 2018 года Цена газа в Европе достигла максимума с сентября 2018 года Рубль усилил вечером рост к доллару и евро на фоне дорогой нефти Рубль усилил вечером рост к доллару и евро на фоне дорогой нефти Минфин надавил на рубль Минфин надавил на рубль
Комментарии
Рынки , Мохаммед Баркиндо , ОЭСР , ОПЕК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение