Генсек ОПЕК оценил запасы нефти развитых стран 

"Запасы ОЭСР превышают на 160 миллионов баррелей средние пятилетние значения, несмотря на снижение, которое мы наблюдали с осени прошлого года", — ответил Баркиндо на вопрос о запасах нефти стран ОЭСР.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.

Как сообщалось в декабре в докладе Международного энергетического агентства, в октябре коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР упали на 55,3 миллиона баррелей (1,78 миллиона баррелей в сутки) в месячном выражении, до 3,129 миллиарда баррелей, и на 183,4 миллиона баррелей превышали среднюю отметку за пять лет.