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Мигрантам могут запретить работать в такси в России 

Вероника Полынина 1 час назад
Мигрантам могут запретить работать в такси в России
Фото: РИА Новости
Мигрантам могут запретить работать в такси в России. С соответствующей инициативой выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин.
Анохин направил обращение главе Минтруда России Антону Котякову, в котором попросил рассмотреть вопрос о введении ограничений на работу в такси для трудовых мигрантов.
Как передает «Царьград», депутат указал, что последние годы число ДТП с участием автомобилей такси стабильно растет. В 2019 году аварий стало больше на 60% по сравнению с 2018 годом, а в 2020 году их количество возросло еще на 25%.
Виной тому, по мнению петербургского парламентария, — гастарбайтеры, которые работают водителями такси без соблюдения ПДД, а также режима сна и отдыха.
Анохин также напомнил о нескольких случаях изнасилования мигрантами пассажирок такси.
Депутат попросил Котякова продумать меры, способные ограничить возможность трудоустройства иностранцев таксистами в российских городах.
По словам парламентария, эти меры также помогут обеспечить рабочими местами граждан Российской Федерации, что крайне важно в условиях мировой пандемии.
Как сообщал «Рамблер», в конце декабря МВД России опубликовало статистику, согласно которой в январе-ноябре 2020 года в РФ на миграционный учет были поставлены 8,9 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданств. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
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Комментарии
Рынки , Андрей Анохин , Антон Котяков , Минтруд , МВД
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