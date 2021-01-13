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Мигрантам могут запретить работать в такси в России. С соответствующей инициативой выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин

Анохин направил обращение главе Минтруда России Антону Котякову , в котором попросил рассмотреть вопрос о введении ограничений на работу в такси для трудовых мигрантов.

Как передает «Царьград», депутат указал, что последние годы число ДТП с участием автомобилей такси стабильно растет. В 2019 году аварий стало больше на 60% по сравнению с 2018 годом, а в 2020 году их количество возросло еще на 25%.

Виной тому, по мнению петербургского парламентария, — гастарбайтеры, которые работают водителями такси без соблюдения ПДД, а также режима сна и отдыха.

Анохин также напомнил о нескольких случаях изнасилования мигрантами пассажирок такси.

Депутат попросил Котякова продумать меры, способные ограничить возможность трудоустройства иностранцев таксистами в российских городах.

По словам парламентария, эти меры также помогут обеспечить рабочими местами граждан Российской Федерации, что крайне важно в условиях мировой пандемии.