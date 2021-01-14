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Нефть дешевеет на укреплении доллара и росте запасов бензина в США 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Нефть подешевела на укреплении доллара
Фото: РИА Новости
Стоимость нефти в четверг утром снижается на фоне укрепления доллара и роста запасов бензина в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.50 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,27%, до 55,91 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,13%, до 52,84 доллара за баррель.
Укрепление курса доллара к другим основным в четверг оказывает некоторое давление на стоимость "черного золота", поскольку сильный доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дороже для владеющих другой валютой инвесторов.
В среду минэнерго США опубликовало данные, согласно которым запасы бензина выросли на 4,4 миллиона баррелей при прогнозе роста на 2,7 миллиона. Запасы нефти в стране за минувшую неделю при этом снизились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7%, и достигли 482,2 миллиона баррелей при прогнозе снижения показателя на 2,27 миллиона баррелей.

"Стремительное ралли на рынке нефти, вероятно, прервалось, поскольку укрепление доллара и вездесущий избыток бензина перевесили улетучивающиеся запасы сырой нефти в США", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).

Участники торгов также опасаются, что рост случаев коронавируса, несмотря на начало массовой вакцинации, может снова подорвать спрос на топливо. В частности, в США, по данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения превысило отметку в 23 миллиона.
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Комментарии
Рынки , Минэнерго , Reuters
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