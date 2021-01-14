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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Курс доллара опустился до 73,74 рубля в начале торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в четверг, 14 января, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на одну копейку — до 73,74 рубля.
Курс евро упал на три копейки и составил 89,58 рубля.
Ранее член Центральной и Восточноевропейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.
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Рубль растёт к доллару в начале торгов 13 января Рубль растёт к доллару в начале торгов 13 января Рубль снижается к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро
Рынки , Московская биржа , ФБА "Экономика сегодня" , Евро , Доллар
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