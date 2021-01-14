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ЦБ разъяснил влияние покупок валюты Минфином на курс рубля 

Артём Кульша 1 час назад
ЦБ разъяснил влияние покупок валюты Минфином на курс рубля
Фото: ТАСС
Возобновление покупок валюты Министерством финансов России не окажет значимого влияния на курс рубля. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.», заявил один из заместителей председателя Центрального банка России.
Вчера в пресс-службе Минфина сообщили о возобновлении покупки валюты в рамках бюджетного правила. Операции будут проводиться в период с 15 января по 4 февраля. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 106,3 миллиарда рублей. Минфин не покупал валюту с марта.
Сегодня один из заместителей председателя Центробанка заявил, что возобновление Министерством финансов покупок валюты не окажет значимого влияния на курс российской валюты.
Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что вчера новость о возобновлении покупок валюты Минфином умеренно ослабила рубль, а на более долгосрочном горизонте будет оказывать исключительно фоновое воздействие, усиливая или сдерживая движения, вызванные другими факторами, главным образом конъюнктурой мировых рынков.
В рамках бюджетного правила, как сообщал «Рамблер», Министерство финансов покупает валюту на дополнительные доходы бюджета, когда цена нефти выше установленного правилом уровня, и перечисляет ее в Фонд национального благосостояния. Если стоимость нефти ниже установленного правилом уровня, Минфин продает валюту, а вырученные средства идут на финансирование дефицита бюджета.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Дмитрий Бабин , Минфин , Центральный банк России
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