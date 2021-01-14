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Нефть дешевеет на опасениях за спрос 

Прайм 5 часов назад
Нефть дешевеет на опасениях за спрос
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть падают в пределах 1% на сохранении опасений за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.43 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,09%, до 55,45 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,59%, до 52,6 доллара за баррель.
Ситуация с распространением коронавируса остается сложной, так как по всему миру фиксируется рост заболеваемости. Новый локдаун может сдержать восстановление экономики, опасаются инвесторы, в свою очередь, это отражается на прогнозах по спросу.
Некоторое укрепление доллара к иене также негативно влияет на нефтяные цены. Традиционно более дорогая американская валюта делает сырье, в том числе и нефть, менее доступным для владеющих другой валютой инвесторов.
Кроме того, ранее в четверг ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году, ждет его роста на 5,9 миллиона баррелей в сутки. В то же время организация повысила прогноз по добыче нефти в США в текущем году на 40 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает ее рост на 0,14 миллиона баррелей.
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Рынки , ОПЕК
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