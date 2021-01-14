Нефть дешевеет на опасениях за спрос 

Мировые цены на нефть падают в пределах 1% на сохранении опасений за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.43 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,09%, до 55,45 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,59%, до 52,6 доллара за баррель.

Ситуация с распространением коронавируса остается сложной, так как по всему миру фиксируется рост заболеваемости. Новый локдаун может сдержать восстановление экономики, опасаются инвесторы, в свою очередь, это отражается на прогнозах по спросу.

Некоторое укрепление доллара к иене также негативно влияет на нефтяные цены. Традиционно более дорогая американская валюта делает сырье, в том числе и нефть, менее доступным для владеющих другой валютой инвесторов.