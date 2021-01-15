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Цены на нефть усилили снижение 

Прайм 35 минут назад
Цены на нефть усилили снижение
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть в пятницу днем опускаются на 1,3-1,7%, значительно сильнее утренней динамики, на опасениях по поводу ситуации с пандемией коронавируса, которые сдерживают ожидания по восстановлению экономики и спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.42 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,7%, до 55,46 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,31%, до 52,87 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,2-0,3%.
Ситуация вокруг коронавируса в Китае, который является вторым по величине потребителем нефти в мире, вызывает опасения за перспективы восстановления экономики и спроса. Как пишет агентство Рейтер, Китай в пятницу сообщил о самом большом количестве ежедневных случаев COVID-19 за более чем десять месяцев. В США же накануне было выявлено почти 233 тысячи новых случаев, скончалось 3,8 тысячи человек.
Макростатистика по США также сдержала настроения рынков. По данным минтруда страны, за неделю по 9 января число первичных заявок на пособие по безработице в США подскочило на 181 тысячу. Такой недельный рост стал самым быстрым с конца марта, когда число заявок на пособие по безработице подскочило сразу на 3,56 миллиона.
Отчасти сдерживает котировки и коррекционная динамика, так как в последние дни нефть в основном дорожала. В среднем с начала года цены на нефть выросли на 7-9%, учитывая снижение пятницы.
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