Кудрин: доллар будет мировой резервной валютой ближайшие 30-50 лет

Алексей Кудрин. Американский доллар будет оставаться мировой резервной валютой еще 30-50 лет, считает председатель Счетной палаты

Выступая на Гайдаровском форуме, Кудрин отметил, что в мире происходит процесс смены лидера, однако этот процесс небыстрый и может занять около 30 лет.

«Был период, когда США были лидером и все границы открывались перед американскими конкурентными товарами, а сейчас картина меняется и лидером мало-помалу становится Китай», — цитирует Кудрина «Российская газета».

По мнению Кудрина, доллар продолжит оставаться мировой резервной валютой ближайшие 30-50 лет: китайский юань не сможет заменить доллар, пока Китай не обеспечивает свободу движения капиталов.

«Только когда может будет прогнозировать тенденции в китайской экономике, ситуация изменится», — заявил Кудрин.

Глава СП отметил, что Китай не торопится открыть свою экономику, хотя уже сегодня КНР производит в физическом объеме больше товаров, чем США.