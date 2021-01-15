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Кудрин спрогнозировал завершение эпохи доллара 

Вероника Полынина 3 часа назад
Кудрин: доллар будет мировой резервной валютой ближайшие 30-50 лет
Фото: РИА Новости
Американский доллар будет оставаться мировой резервной валютой еще 30-50 лет, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Выступая на Гайдаровском форуме, Кудрин отметил, что в мире происходит процесс смены лидера, однако этот процесс небыстрый и может занять около 30 лет.

«Был период, когда США были лидером и все границы открывались перед американскими конкурентными товарами, а сейчас картина меняется и лидером мало-помалу становится Китай», — цитирует Кудрина «Российская газета».

По мнению Кудрина, доллар продолжит оставаться мировой резервной валютой ближайшие 30-50 лет: китайский юань не сможет заменить доллар, пока Китай не обеспечивает свободу движения капиталов.

«Только когда может будет прогнозировать тенденции в китайской экономике, ситуация изменится», — заявил Кудрин.

Глава СП отметил, что Китай не торопится открыть свою экономику, хотя уже сегодня КНР производит в физическом объеме больше товаров, чем США.
Ранее, как сообщал «Рамблер», скорое мировое лидерство Китая предсказал бизнесмен Олег Дерипаска. По мнению акционера En+ Group, следующий съезд Коммунистической партии Китая (КПК), который состоится в 2022 году, надолго сделает Си Цзиньпина лидером не только Китая, но и всего мира.
Видео дня. Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»
Комментарии
Рынки , Олег Дерипаска , Алексей Кудрин , Си Цзиньпин , Счетная палата , "Российская газета"
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