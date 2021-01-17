Аналитик: существенного укрепления рубля не будет 

Банкир рассказал, что будет с валютным курсом на предстоящей неделе. Мощного укрепления рубля не произойдет, однако рынок смотрит на него с интересом и позитивом. Об этом сообщает «РГ».

«В пятницу рубль стабилизировался вблизи отметки 73,3 рубля за доллар. При этом мы не ждем существенного укрепления рубля в ближайшее время». — сказал Андрей Кадулин, начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург».

По его словам, укрепления не будет, поскольку Минфин переходит к пополнению ФНБ с этого месяца, а рост нефтяных цен уже компенсировал снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+.

При этом Кадулин отметил, что на рынке сохраняется позитивный взгляд на отечественную валюту в среднесрочной перспективе. Рубль укрепит сезонный приток валюты от внешнеторговых сделок.

Эксперты говорят, что биржи на грядущей неделе может ждать коррекция. На поведении инвесторов скажутся итоговые корпоративные отчеты за последний квартал прошлого года, а также публикуемая макростатистика.